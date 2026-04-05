اتفاقية بين بساطة و"إنفنيتي" لتعزيز لخدمات شحن السيارات الكهربائية

أعلنت شركة بساطة لخدمات الدفع الإلكتروني توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة إنفنيتي، العاملة في قطاع الطاقة المتجددة وحلول شحن السيارات الكهربائية.

وبموجب هذا التعاون، وفق بيان مشترك للشركتين، أصبحت "بساطة" قناة دفع رسمية ومعتمدة لخدمات شحن السيارات الكهربائية من إنفنيتي، حيث ستقوم بتقديم تجربة دفع تُعد الأسرع والأكثر توفيراً لقاعدة عملاء إنفنيتي المتنامية في السوق المصري، وهو ما يعزز دورها المحوري في دعم حلول الدفع الذكية والمستدامة التي تلائم احتياجات المستقبل.

شبكة محطات إنفنيتي

ومنذ إطلاق إنفنيتيEV عام 2018، لعبت الشركة دورًا محوريًا في بناء وتطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في مصر؛ إذ تدير اليوم أكبر شبكة شحن في البلاد تضم أكثر من 250 محطة شحن وما يزيد عن 850 نقطة شحن منتشرة وموزعة على18 محافظة.