إعلان

اتفاقية بين بساطة و"إنفنيتي" لتعزيز لخدمات شحن السيارات الكهربائية

كتب : منال المصري

05:24 م 05/04/2026

شحن السيارات الكهربائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة بساطة لخدمات الدفع الإلكتروني توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة إنفنيتي، العاملة في قطاع الطاقة المتجددة وحلول شحن السيارات الكهربائية.

وبموجب هذا التعاون، وفق بيان مشترك للشركتين، أصبحت "بساطة" قناة دفع رسمية ومعتمدة لخدمات شحن السيارات الكهربائية من إنفنيتي، حيث ستقوم بتقديم تجربة دفع تُعد الأسرع والأكثر توفيراً لقاعدة عملاء إنفنيتي المتنامية في السوق المصري، وهو ما يعزز دورها المحوري في دعم حلول الدفع الذكية والمستدامة التي تلائم احتياجات المستقبل.

ومنذ إطلاق إنفنيتيEV عام 2018، لعبت الشركة دورًا محوريًا في بناء وتطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في مصر؛ إذ تدير اليوم أكبر شبكة شحن في البلاد تضم أكثر من 250 محطة شحن وما يزيد عن 850 نقطة شحن منتشرة وموزعة على18 محافظة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سيارات كهربائية خدمات الدفع الإلكتروني نقاط الدفع

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن"، عين أمريكا في حرب إيران؟
أخبار و تقارير

"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن"، عين أمريكا في حرب إيران؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة
أخبار مصر

قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
زووم

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق