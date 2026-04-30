المؤشر الرئيسي للبورصة ينخفض وحيدا في بداية تعاملات جلسة اليوم

كتب : ميريت نادي

11:14 ص 30/04/2026

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.01% عند مستوى 52378 نقطة، في بداية جلسة اليوم الخميس.
وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.42%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع 0.29% عند مستوى 52383 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم حق اكتتاب شركة الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي جديد-2 الأسهم الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم مستشفى النزهة الدولي.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم حق اكتتاب شركة جنوب الوادى للأسمنت-1 الأسهم الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب).

