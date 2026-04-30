"ناتجاس" تصل بالغاز الطبيعي إلى 2 مليون عميل منزلي في مصر

أعلنت الشركة الوطنية للغاز "ناتجاس"، التابعة لڤالمور القابضة، نجاحها في توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 2 مليون عميل سكني بمختلف أنحاء الجمهورية، في خطوة تعكس التوسع المستمر في خدماتها وقدرتها على الوصول إلى شرائح واسعة من المواطنين.



وبحسب بيان الشركة، يمثل هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرة نمو ناتجاس، ويعكس دورها المحوري في تحسين جودة حياة الأسر المصرية من خلال توفير مصدر طاقة موثوق، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو حلول طاقة أكثر استدامة، كما يعزز مكانتها كأكبر كيان في القطاع الخاص لتوزيع الغاز الطبيعي في مصر من حيث عدد المشتركين السكنيين.

توسع قوي في الشبكات وخدمات الطاقة

ساهمت خبرة الشركة الممتدة لأكثر من 25 عامًا في تسريع انتشار شبكاتها بمحافظات رئيسية، تشمل القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.



وتخدم ناتجاس حاليًا أكثر من 12 ألف عميل تجاري ونحو 900 عميل صناعي، بما يعكس دورها المتنامي في تلبية احتياجات السوق المصري من الطاقة.



وقال المهندس محمود حسن، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن هذا الإنجاز يأتي نتاج استراتيجية طويلة الأمد ترتكز على التميز التشغيلي والسلامة والابتكار، مدعومة ببنية تحتية تمتد لأكثر من 12.500 كيلومتر، مؤكدًا استمرار الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير جودة الخدمات لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة.



من جانبه، أكد جون روك، العضو المنتدب لشركة ڤالمور القابضة، أن هذا النجاح يعكس التزام الشركة بإحداث تأثير مستدام في حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن كل توصيلة جديدة تمثل خطوة نحو تمكين الأسر من الوصول إلى طاقة أكثر أمانًا ونظافة، في ظل بنية تحتية قوية تضم 25 محطة لتخفيض الضغط.



يذكر أن "ناتجاس" تأسست عام 1998، وتعمل وفق اتفاقيات امتياز مع الحكومة المصرية، ضمن مجموعة "نات إنرجي"، حيث تغطي مناطق كثيفة السكان، وتدير 25 محطة لتخفيض الضغط بقدرات متنوعة، بما يضمن إمدادات مستقرة من الطاقة لعملائها في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.