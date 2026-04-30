برنت يقفز إلى 126 دولارًا مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو 4 سنوات، في ظل غياب مؤشرات واضحة على تهدئة الصراع في الشرق الأوسط، ما ألقى بظلاله على شهية المخاطرة في الأسواق، رغم الدعم الذي قدمته نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى للأسهم.



وسجل خام برنت ارتفاعًا ملحوظًا، مواصلًا موجة صعود قوية تعكس حساسية الأسواق للتوترات الجيوسياسية وتداعياتها المحتملة على الإمدادات العالمية.

أسعار النفط تسجل أطول موجة مكاسب منذ 2022

ووفقًا لما نقلته بلومبرج، صعد خام برنت بنسبة بلغت 7.1% ليصل إلى 126.41 دولارًا للبرميل، متجهًا لتسجيل تاسع جلسة ارتفاع على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب منذ مايو 2022، فيما قفزت الأسعار بأكثر من 100% منذ بداية العام.



وامتدت المكاسب بعد تقرير لموقع "أكسيوس" أشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطلع على خطط جديدة محتملة لعمل عسكري ضد إيران، ما زاد من حدة المخاوف بشأن استقرار الإمدادات النفطية عالميًا.