إعلان

برنت يقفز إلى 126 دولارًا مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية

كتب : أحمد الخطيب

10:08 ص 30/04/2026

خام برنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في نحو 4 سنوات، في ظل غياب مؤشرات واضحة على تهدئة الصراع في الشرق الأوسط، ما ألقى بظلاله على شهية المخاطرة في الأسواق، رغم الدعم الذي قدمته نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى للأسهم.

وسجل خام برنت ارتفاعًا ملحوظًا، مواصلًا موجة صعود قوية تعكس حساسية الأسواق للتوترات الجيوسياسية وتداعياتها المحتملة على الإمدادات العالمية.

أسعار النفط تسجل أطول موجة مكاسب منذ 2022

ووفقًا لما نقلته بلومبرج، صعد خام برنت بنسبة بلغت 7.1% ليصل إلى 126.41 دولارًا للبرميل، متجهًا لتسجيل تاسع جلسة ارتفاع على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب منذ مايو 2022، فيما قفزت الأسعار بأكثر من 100% منذ بداية العام.

وامتدت المكاسب بعد تقرير لموقع "أكسيوس" أشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطلع على خطط جديدة محتملة لعمل عسكري ضد إيران، ما زاد من حدة المخاوف بشأن استقرار الإمدادات النفطية عالميًا.

أسعار النفط حرب إيران إيران وأمريكا

أحدث الموضوعات

زووم

رياضة محلية

زووم

أخبار العقارات

نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

