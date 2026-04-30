وزير البترول يبحث مع توتال إنرجيز توسيع استكشاف الغاز بمصر

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع باسكال بريان، مدير عام شركة توتال إنرجيز الفرنسية في مصر وقبرص، نتائج المباحثات الجارية منذ بداية الشهر الحالي بشأن عودة الشركة للتوسع في أنشطة البحث واستكشاف الغاز في مصر، في ضوء اهتمامها بالعمل في حوض هيرودوت العميق غرب البحر المتوسط.



وخلال اللقاء، رحب الوزير بعودة توتال إنرجيز لتوسيع أنشطتها واستثماراتها في مجال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، مؤكدًا أن قطاع البترول يعمل على توفير فرص استثمارية جاذبة للشركاء الاستراتيجيين لتكثيف أعمال الاستكشاف، باعتبار الغاز الطبيعي حجر الزاوية في تحقيق رؤية الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي تدريجيًا.



البحر المتوسط في صدارة أولويات التوسع

وأوضح الوزير أن منطقة البحر المتوسط تمثل إحدى أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة للتوسع في أنشطة الاستكشاف، بما يتيح فرصًا جديدة للتعاون مع كبرى الشركات العالمية، ومنها توتال إنرجيز، مشيرًا إلى ما يتمتع به قطاع البترول والغاز في مصر من فرص واعدة لاكتشاف المزيد من الموارد، إلى جانب البنية التحتية القوية والخبرات المتراكمة.



وأكد استمرار جهود الدولة في تهيئة بيئة الاستثمار وتحفيز الشركاء، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتسريع وتيرة العمل.



من جانبه، أعرب باسكال بريان عن تقديره لحرص وزارة البترول على دعم الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، مؤكدًا أن توتال إنرجيز تعتبر مصر سوقًا استراتيجية، وتعتزم تعزيز تواجدها واستثماراتها في أنشطة استكشاف الغاز الطبيعي، خاصة في منطقة البحر المتوسط، في ظل ما تزخر به من فرص واعدة.



كما شدد الجانبان على أهمية تسريع وتيرة المباحثات ومواصلة التنسيق الفني خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للتوقيع على مذكرة تفاهم في أقرب وقت، وبدء تنفيذ مشروعات الاستكشاف المشتركة.



حضر اللقاء المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والدكتور سمير رسلان، وكيل وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، والجيولوجي إبراهيم عبده، نائب العضو المنتدب التنفيذي للاتفاقيات والاستكشاف بشركة إيجاس، والدكتور محمود خطاب، مساعد نائب رئيس الشركة للاتفاقيات.