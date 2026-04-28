صفقة بـ16.4 مليار دولار.. شل تستحوذ على شركة الطاقة الكندية "إيه آر سي"

كتب : وكالات

07:24 ص 28/04/2026

شركة شل

وافقت شركة شل على صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار للاستحواذ على شركة الطاقة الكندية "إيه آر سي ريسورسز"، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاجها واحتياطياتها من الغاز.

قالت عملاقة الطاقة البريطانية، إن عملية الاستحواذ ستعزز قاعدة مواردها لعقود قادمة، كما ستقوي حضورها في أمريكا الشمالية، إذ تدير بالفعل منشآت للغاز، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وستجمع الصفقة بين أكثر من 1.5 مليون فدان من الأراضي التابعة لـ"إيه آر سي" ونحو 440 ألف فدان تملكها شل في منطقة مونتي الغنية بالغاز في كندا.

ووفقا للشركة، سترفع الصفقة معدل نمو إنتاج شل من 1% إلى 4% حتى عام 2030 مقارنة بعام 2025.

قال الرئيس التنفيذي للشركة، وائل صوان، إن الاستحواذ على شركة طاقة عالية الجودة ومنخفضة التكلفة يعزز قاعدة مواردنا لعقود قادمة.

وأضاف: "نحصل على أصول متميزة في مواقع فريدة، ونرحب بزملاء يتمتعون بخبرة عميقة، ما يشكل، إلى جانب الأداء القوي لشركة شل على مستوى الأحواض، عرضا جذابا للمساهمين، كما أن ذلك يرسخ مكانة كندا كمنطقة أساسية لشل، ويدعم استراتيجيتنا لتحقيق قيمة أكبر مع انبعاثات أقل".

وتتبنى شل حاليا استراتيجية نمو جديدة تركز على زيادة استخراج النفط والغاز، متراجعة عن التركيز السابق على الطاقة الخضراء وتقليص الإنفاق على مصادر الطاقة المتجددة، وفقا لروسيا اليوم.

