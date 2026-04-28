إعلان

هل تمدد واشنطن للدول والشركات إذن استيراد النفط الروسي؟

كتب : وكالات

08:02 ص 28/04/2026

استيراد النفط الروسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رجّح كايل شوستاك مدير شركة الاستثمار الأمريكية "نافيجيتور برينسيبال إنفستورز" أن تمدد واشنطن للدول والشركات إذن استيراد النفط الروسي نظرا لانقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط.

وأشار شوستاك إلى أن تعليق العقوبات على الكميات الروسية التي يتم تحميلها هذا الشهر قد يتم تمديده أيضاً كإجراء ضروري لتحقيق الاستقرار.

أعرب عن مخاوفه المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز وأن الخسائر العالمية في مخزونات النفط والمنتجات النفطية سترتفع خلال الشهر المقبل إلى 1.3 مليار برميل.

وقال: "أميل إلى اعتبار أن احتمالات فتح حركة الملاحة في مضيق هرمز خلال الأسابيع المقبلة منخفضة للغاية".

وأضاف أن الأسواق تعيش حالة من النشوة بسبب الهدنة، مما يؤدي إلى ارتفاع المؤشرات، وهو ما يمنح فترة راحة، وإن كانت قصيرة الأجل، بالإضافة إلى أمل في التوصل إلى اتفاق بين الأطراف.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا يسمح للدول باستيراد النفط ومشتقاته من روسيا وإيران دون التعرض لخطر العقوبات الأمريكية.

اتخذت واشنطن هذه الخطوة في محاولة لكبح أسعار النفط خلال الحرب على إيران، وفقا لروسيا اليوم.

استيراد النفط الروسي النفط الروسي العقوبات الأمريكية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان