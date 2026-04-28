دعت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريجيز، جزيرة بربادوس إلى الاستثمار في حقول النفط والغاز الفنزويلية، خلال لقائها برئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي في العاصمة بريدجتاون.

أكدت رودريجيز، أن هذه الدعوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج النفطي وضمان الأمن الطاقوي لبربادوس مستقبلا، مشيرة إلى وجود مساحات واسعة للاستثمار في الوقت الراهن، مع ضرورة مراجعة الاتفاقيات القائمة بين البلدين، بما فيها اتفاقيات الازدواج الضريبي، لتسهيل التبادل التجاري الثنائي.

كشفت رودريجيز، أن البلدين يسعيان إلى وضع خطة للتكامل في مجال الطاقة المتجددة، تشمل التصنيع المشترك للألواح الشمسية، بهدف بناء منظومة طاقة متكاملة.

من جهتها، أعربت موتلي عن قلقها إزاء أسعار النفط والغاز وانعكاساتها على أمن الطاقة عالميا، مؤكدة رغبتها في تعميق التعاون مع فنزويلا في هذا القطاع، لا سيما الاستفادة من خبرتها النفطية وخفض تكاليف الطاقة وجعلها في متناول المواطنين.

وتتناول المباحثات بين الوفدين ملفات رئيسية، من بينها: السيادة الطاقوية، والسياحة، والاتصالات، والتجارة، والصحة، والتعليم، وتغير المناخ، وفقا لروسيا اليوم.