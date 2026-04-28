بنك اليابان المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

كتب : وكالات

07:08 ص 28/04/2026

أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم الثلاثاء، لكن 3 أعضاء من أصل 9 في مجلس البنك اقترحوا رفع تكاليف الاقتراض على خلفية القلق من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وكما كان متوقعا إلى حد كبير، أبقى البنك المركزي الياباني على سعر الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير عند 0.75% في اجتماع استمر يومين وانتهى يوم الثلاثاء.

وعارض أعضاء المجلس هاجيمي تاكاتا وناوكي تامورا وجونكو ناكاجاوا القرار ودعوا إلى رفعها لـ1%.

كما رفع بنك اليابان من توقعاته للتضخم، إذ يرى ارتفاع التضخم الأساسي للسنة المالية 2026 إلى 2.8% مقابل 1.9% في التوقعات السابقة

ومن المتوقع أن يقدم محافظ البنك كازو أويدا إفادة إعلامية بشأن القرار، وفقا لسكاي نيوز.

أسعار الفائدة في اليابان بنك اليابان المركزي اقتصاد اليابان

