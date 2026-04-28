إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

كتب- محمد فتحي:

04:23 ص 28/04/2026

أسعار الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره أمس الاثنين بحلول التعاملات المسائية.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 27-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28-4-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7970 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6970 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5975 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4645 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3320 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 247765 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 55760 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.44% إلى نحو 4688 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب أسعار الذهب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان