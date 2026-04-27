إعلان

وزير الصناعة يبحث مع مجموعة صافولا خططها التوسعية في مصر

كتب : دينا خالد

12:47 م 27/04/2026

وزارة الصناعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد خالد هاشم، وزير الصناعة لقاءً مع وفد مجموعة صافولا للأغذية برئاسة سامح حسن، الرئيس التنفيذي للمجموعة لاستعراض أنشطة المجموعة في مصر وخططها التوسعية المستقبلية.

واستعرض الاجتماع مجالات عمل ومصانع المجموعة التي بدأت نشاطها في مصر عام 1996 حيث تمتلك المجموعة 6 مصانع في مصر، تشمل مصنعين لإنتاج السكر ومصنعاً لإنتاج الزيوت و3 مصانع لإنتاج المكرونة وتورد جميعها إنتاجها للسوق المحلي إلى جانب التصدير لعدد كبير من الأسواق المجاورة، كما استعرض الاجتماع أيضاً عدداً من التحديات التي تواجه المجموعة حالياً.

وأكد الوزير، على أن وزارة الصناعة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم للشركات الملتزمة بتوطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية.

وأشار الوزير، إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد من أسرع القطاعات نمواً في مصر، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، كما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وأضاف هاشم، أن صناعة السكر من الصناعات الاستراتيجية التي تحرص الوزارة على النهوض بها لدورها في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، بما يسهم في تعظيم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة منظومة التصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.

وقال سامح حسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا للأغذية، إن المجموعة حريصة على تعزيز استثماراتها في مصر باعتبارها من أهم أسواق المجموعة حيث تعتبر مصر ثاني أكبر سوق لاستثمارات المجموعة بعد المملكة العربية السعودية، وأشاد حسن، بدعم وزارة الصناعة للمستثمرين الصناعيين في مسيرة أعمالهم وتحقيق أهدافهم التوسعية بالسوق المصري.

وزارة الصناعة مجموعة صافولا خالد هاشم

أحدث الموضوعات

إعلان

