قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن أسعار تأمين البضائع المارة بمناطق النزاعات الحالية ارتفعت بنسب ناهزت 50% بنطاق منطقة حرب إيران.

وأوضح لـ"مصراوي" أن تأثير حرب إيران الأكبر كان على تأمين أجسام السفن، إذ ارتفعت الأسعار من أقل من 1% إلى ما بين 5% و6% من ثمن السفينة.

وتابع الزهيري أن ثمن تأمين أجسام السفن انخفض إلى 3% من ثمن السفينة بعد وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي، مسببًا ذلك بأن هذا النوع من التأمين أكثر حساسية للتطورات الجيوسياسية.

قفزة في التأمين على البضائع

وبيّن أن زيادة إعادة التأمين بسبب حرب إيران عالميًا دفع شركات تأمين البضائع إلى رفع وثائقها ما بين 30% و50% بالمناطق المتاخمة للنزاع.

وذكر أن التأثير على السوق المصرية يظل محدودًا، حسب وصفه، إذ إن أسعار تأمين البضائع ارتفعت بنسب ضئيلة، حسب الزهيري.

وفسّر الزهيري أن تكلفة التأمين على شحنة بقيمة ألف دولار مثلًا قد ارتفعت من نحو 25 سنتًا إلى 75 سنتًا، ما يجعل انعكاسها على أسعار المواد الغذائية بمصر طفيفًا.

وأشار رئيس اتحاد التأمين إلى أن التأثير على السوق المصرية يظل محدودًا، لقلّة السفن والشركات المحلية العاملة في هذا النشاط، موضحًا أن التأثير الأبرز يتركز فقط في تأمين البضائع وقت الحرب.

زيادة تأمين السيارات.. محتمل

وفيما يتعلق بباقي أنواع التأمين بمصر، أشار الزهيري في حديثه لـ"مصراوي" إلى عدم وجود تأثيرات مباشرة حتى الآن، إلا أن الحرب قد تشير إلى واقع جديد، حسب تصريحه.

ولفت إلى احتمالات ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات خلال الفترة المقبلة بسبب صعوبات الاستيراد التابعة لحرب إيران، وهو ما قد يرفع قيم التعويضات والتي ستؤثر على زيادة قيم الأقساط بالتبعية.

واستطرد الزهيري أن ثمة تأثير محتمل للتضخم المصاحب للحرب على تكاليف الخدمات الطبية، ومن ثم تعويضات التأمين الصحي وأقساطه خلال الفترة المقبلة.

إلا أن بعض الفروع مثل تأمين الممتلكات، حسب رئيس الاتحاد المصري للتأمين، تشهد اتجاهًا لانخفاض الأسعار، وليس زيادتها.