مصلحة الضرائب: مد مهلة سريان شهادات تسجيل ضريبة القيمة المضافة حتى 30 يونيو 2026

كتب : منال المصري

11:41 ص 26/04/2026

أكدت رشا عبد العال، أنه في ضوء التنسيق والتكامل بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك، تم مد مهلة سريان شهادات تسجيل ضريبة القيمة المضافة حتى 30 يونيو 2026، وذلك وفقًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بالتيسير على مجتمع الأعمال ودعم استقرار التعاملات التجارية.

وأوضحت في بيان اليوم، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على منح المسجلين فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم، مؤكدة أن مد المهلة يُعد فرصة أخيرة، ولن يتم مدها مرة أخرى.

وأهابت رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالسادة المسجلين الذين تنتهي شهادات تسجيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بهم في 31 / 3 / 2026 و18 / 4 / 2026، ضرورة سرعة التوجه إلى المأموريات الضريبية لتجديد شهادة التسجيل بالنسبة للمأموريات الضريبية غير المدمجة.

أما بالنسبة للمأموريات المدمجة والمراكز الضريبية تقديم طلب تجديد شهادة التسجيل على منظومة الساب وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو 2026، وذلك تجنبًا لأي آثار سلبية قد تترتب على عدم التجديد.

وأشارت إلى عدم تجديد شهادات التسجيل قد يؤدي إلى إيقاف التعامل على المنظومة الضريبية وتعطيل إجراءات العمل في كافة الوحدات الحكومية وغير الحكومية والمصرفيه، مؤكدة حرص المصلحة على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والتيسير للممولين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الالتزام الطوعي.

وشددت على أهمية التزام المسجلين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال المهلة المحددة، بما يضمن استمرارية تعاملاتهم دون معوقات، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء نظام ضريبي حديث قائم على الشراكة مع مجتمع الأعمال.

