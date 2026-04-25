أظهرت مؤشرات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تباينا واضحا في معدلات نمو استخدام تطبيقات الإنترنت خلال عام 2026، حيث قادت تطبيقات المحتوى الترفيهي والبث قائمة الأعلى نموا، مقابل زيادات محدودة نسبيا في التطبيقات التقليدية التي اقتربت من مرحلة الاستقرار وذلك خلال يوم في عام 2026 مقارنة بنفس اليوم من عام 2025.

أولا: التطبيقات الأعلى نموا في الاستخدام

سجلت مجموعة من تطبيقات الإنترنت قفزات ملحوظة في معدلات الاستخدام تصدرتها خدمات الترفيه الرقمي في ظل الإقبال المتزايد على المحتوى المرئي.

وجاءت مشاهدة المحتوى الترفيهي في الصدارة بزيادة بلغت 67%، وتشمل خدمة مشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية من خلال تطبيقات ومنصات تتخصص في خدمة بث الفيديوهات عبر الإنترنت "مثل نتفلكس وشاهد، وواتش ات"، تلتها مقاطع الفيديو الترفيهية القصيرة بنسبة 60%، وهي مقاطع فيديو موسيقية/ صوتية ترفيهية قصيرة يتم تحميلها ومشاركتها من قبل المستخدمين عبر تطبيقات "مثل كواي، لايكى".

كما ارتفع بث الفيديو المباشر بنسبة 35%، وهو خدمة مشاركة البث المباشر "فيديو لايف" عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك، ويوتيوب،.."، إلى جانب زيادة الاعتماد على البحث في الخرائط بنسبة 29%، وهي خدمة البحث عن الأماكن وطرق الوصول إليها عبر تطبيقات الخرائط مثل "Google Maps، وHere WeGo، و"Waze".

فيما حققت الألعاب الإلكترونية، وهي ألعاب الفيديو التي تتم ممارستها عبر الاتصال بشبكة الإنترنت مثل "بلاي ستيشن، وإكس بوكس،.."، نموا بنسبة 21%، مدفوعة بزيادة عدد المستخدمين وتحسن جودة خدمات الإنترنت.

ثانيا: التطبيقات الأقل نموا والأكثر استقرارا

في المقابل، شهدت بعض التطبيقات زيادات أقل نسبيا مما يشير إلى استقرار معدلات استخدامها رغم استمرار النمو.

وارتفعت محركات البحث بنسبة 13%، وهي خدمة البحث على الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع البحث المختلفة مثل "Ask و Bing Google".

بينما سجل كل من البريد الإلكتروني، وهو خدمة إرسال أو استقبال الرسائل البريدية عبر الإنترنت مثل "جوجل إيميل، وياهو إيميل،.."، وتصفح الإنترنت وتنزيل المحتوى، وهو خدمة تصفح المواقع المختلفة مثل المواقع الإخبارية والتعليمية وغيرها، إلى جانب مشاهدة وتنزيل الملفات وتحديث البرامج عبر تطبيقات التصفح مثل "إنترنت إكسبلورر وجوجل كروم،.."، زيادة بلغت 12% لكل منهما.

كما زاد التسوق الإلكتروني بنسبة 10%، وهو خدمة شراء السلع أو الخدمات عبر الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع التسوق المختلفة مثل "أمازون وجوميا،.."، بينما ارتفعت الاجتماعات عن بعد بنسبة 7%، وهي خدمة إجراء الاجتماعات "الدراسية أو الرسمية أو اجتماعات العمل عبر الإنترنت" من خلال تطبيقات مثل "Zoom وMicrosoft TeamsوHangouts".

وسجلت الدردشة الإلكترونية نموا طفيفا بلغ 6%، وهي خدمة تبادل الرسائل النصية والصوتية والمرئية عبر تطبيقات متخصصة مثل "واتساب وتليجرام وفيسبوك ماسنجر".

وجاءت منصات التواصل الاجتماعي في نهاية القائمة مسجلة أقل معدل زيادة بنسبة 5%، وهي تطبيقات ومواقع تتيح للمستخدمين نشر ومشاركة المحتوى النصي أو الصوتي أو المرئي أو البيانات مع الآخرين مثل "فيسبوك وتويتر،..".