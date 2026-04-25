أغلق ناصف ساويرس أحد أهم رجال الأعمال المصريين في بريطانيا فرع مكتب العائلة الخاص به في لندن بعد تخليه مؤخراً عن إقامته في المملكة المتحدة، الذي جاء كرد فعل على تصاعد الضرائب للأجانب المقيمين في بريطانيا أصحاب الثروات الضخمة.

مغادرة ناصف ساويرس لبريطانيا وتصفية بعض أعماله فيها تأتي ضمن سلسلة خروج جماعي للعديد من المستثمرين الأجانب بالبلاد احتجاجا على المغالاة في الضرائب.

بحسب بلومبرج، فقد قامت شركة الاستثمار الخاصة بالملياردير المصري، "إن إن إس غروب" (NNS Group)، بتقديم إخطاراً نهائياً لاستكمال تصفية كيانها في العاصمة الإنجليزية بحلول نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد عام من بدء عملية التصفية الطوعية للمكتب، وفقاً لسجلات رسمية.

تظهر الوثائق أن ساويرس، البالغ 65 عاماً، والمقيم حالياً في إيطاليا وأبوظبي، سحب معظم حصصه في الشركة مطلع 2025، بعد أن استقال من منصب المدير قبل ذلك بعدة أشهر.

امتنع ممثل عن ساويرس، وفق بلومبرج، عن التعليق على الموضوع.

لماذا يصفي ناصف ساوير أعماله في بريطانيا؟

يعد ساويرس من أبرز الأمثلة على خروج الأثرياء جداً من المملكة المتحدة في ظل فرض ضرائب أعلى على المقيمين الأجانب ذوي الثروات الكبيرة.

ودخلت هذه التغييرات حيز التنفيذ العام الماضي في ظل إدارة حزب العمال بقيادة كير ستارمر، التي وسعت إصلاحات طرحت لأول مرة في 2024 خلال حكم حزب المحافظين.

كان مكتب العائلة الخاص بساويرس يقع في حي مايفير الراقي في لندن المطل على ساحة بيركلي، ويضم نحو 10 موظفين، ما جعله من بين أبرز شركات الاستثمار الخاصة بالأثرياء في المدينة.

رحيل جماعي للمستثمرين بسبب الضرائب

وتسببت هذه الإجراءات في مغادرة عدد من الشخصيات، من بينهم المستثمر في قطاع التكنولوجيا كريستيان أنجرماير ومؤسس شركة "تشيك آويت دوت كوم" (Checkout.com) غيوم بوساز.

تؤثر موجة المغادرة هذه في قطاع مكاتب العائلات، الذي يعد تقليدياً من القطاعات المزدهرة في المملكة المتحدة، إذ تعمل هذه المكاتب كمديرين خاصين لثروات الأثرياء للغاية.

وقد شهدت نمواً كبيراً عالمياً خلال العقدين الماضيين. وبينما لم تغلق سوى قلة من هذه المكاتب على غرار "إن إن إس"، فقد قلصت مكاتب أخرى حضورها في المملكة المتحدة، مع نقل موظفين تنفيذيين وافتتاح فروع جديدة في مراكز مالية أخرى.

ماذا نعرف عن ناصف ساويرس؟

تخرج ساويرس، في الاقتصاد من جامعة شيكاغو، هو أحد ثلاثة إخوة مليارديرات تعود ثرواتهم إلى مجموعة "أوراسكوم" التي أسسها والده الراحل أنسي ساويرس.

انضم إلى أعمال العائلة قبل أكثر من 4 عقود، ويقود حالياً شركة "أو سي آي إن في" (OCI NV) ومقرها أمستردام، وهي شركة أسمدة انبثقت من قطاع الإنشاءات التابع للمجموعة المصرية في عام 2015.

استقر ساويرس في المملكة المتحدة قبل أكثر من عقد، وأنشأ فرع مكتب العائلة في لندن عام 2016، قبل أن يعزز استثماراته في البلاد بعد عامين، حين اشترى نادي "أستون فيلا" بالشراكة مع "ويس إيدنز" من شركة "فورتريس إنفستمنت جروب" مقابل نحو 30 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار).

وتشمل استثماراته الأخرى حصصاً في شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية، وشركة "ماديسون سكوير غاردن سبورتس" المالكة لفريقي "نيويورك نيكس" و"نيويورك رينجرز".

أين يتجه ناصف ساويرس بعد إنهاء إقامته في بريطانيا؟

تظهر سجلات 2025 أن "إن إن إس" صدرت لوحات ومنحوتات وكتباً من المملكة المتحدة، في إطار خطوات ساويرس لبناء حياة جديدة في الإمارات وإيطاليا، وهما من أبرز المستفيدين من موجة خروج الثروات من بريطانيا.

وكانت الشركة قد أسست كياناً في أبوظبي خلال 2024، بعدما كانت تقتصر سابقاً على استيراد البضائع إلى المملكة المتحدة فقط.