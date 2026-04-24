وزير المالية: سك العملة تسلمت 1218 كيلو جرامًا من الفضة لإعادة إنتاجها في إصدارات تذكارية

كتب : منال المصري

02:28 م 24/04/2026

أحمد كجوك وزير المالية

قال أحمد كجوك وزير المالية إننا نسعى لتحقيق أفضل عوائد اقتصادية لأصول الدولة لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، موضحًا أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة تسلمت 1218 كيلوجرامًا من الفضة لإعادة إنتاجها فى إصدارات تذكارية.

تنمية موارد الدولة

وأضاف الوزير، خلال احتفالية النيابة العامة لتسليم سبائك فضية ووثائق لعدد من الأراضي التي أخليت من المركبات المتحفظ عليها، بحضور المستشار محمد شوقي النائب العام وعدد من الوزراء، أننا نعمل على تنمية موارد الدولة لتعزيز أوجه الإنفاق على كل ما يهم المواطن، والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة له فى شتى مناحي الحياة.

قوال الوزير، إن هناك تطورًا ملموسًا فى منظومة الحجز والتحصيل بالنيابة العامة، قد انعكس في رفع إجمالي المتحصلات بأكثر من 200٪

كان المستشار محمد شوقي النائب العام قد أكد أن النيابة العامة، رغم كونها شعبة قضائية أصيلة تختص بالتحقيق والاتهام، فإنها لم تكن بمعزل عن التحديات الاقتصادية الراهنة، بل أسهمت في مواجهتها من خلال اختصاصاتها المتصلة بملفات المضبوطات القضائية، والمركبات المتحفظ عليها، والمطالبات الجنائية.

سبائك فضية

أوضح أن النيابة العامة انتهجت في إدارة المضبوطات الثمينة مسارًا يقوم على الحوكمة الدقيقة والتصرف الرشيد، بما أسهم في تحويلها من أصول راكدة إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.

وأشار شوقي إلى إنجاز المرحلة الأولى بتسليم سبائك ذهبية إلى البنك المركزي، ثم إعلان المرحلة الثانية بتحويل المضبوطات الفضية المصادرة إلى «سبائك فضية»، وتسليم ما يزيد على طن ومائتي كيلو جرام إلى وزارة المالية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دموع ونظرة وداع.. مشاهد من جنازة الراحل "ضياء العوضي" بالعبور
حوادث وقضايا

دموع ونظرة وداع.. مشاهد من جنازة الراحل "ضياء العوضي" بالعبور
غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الزمالك
رياضة محلية

غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الزمالك
غائب منذ 3 سنوات.. الزمالك يقترب من استعادة مكانه القاري
رياضة محلية

غائب منذ 3 سنوات.. الزمالك يقترب من استعادة مكانه القاري
استجابة أمنية تفضح المستور.. سقوط سيدة فبركت فيديو التعدي عليها بالقاهرة
حوادث وقضايا

استجابة أمنية تفضح المستور.. سقوط سيدة فبركت فيديو التعدي عليها بالقاهرة
أشرف زكي يحتفل بعيد ميلاد ابنته مريم.. والأخيرة تعلق
زووم

أشرف زكي يحتفل بعيد ميلاد ابنته مريم.. والأخيرة تعلق

حتى 96 قرشا.. سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع
صراع على تعريف الحل.. لماذا تحولت هدنة حرب إيران إلى مأزق مستدام؟
سلام بقوة السلاح.. لماذا هندست واشنطن محادثات مرحلية بين لبنان وإسرائيل؟