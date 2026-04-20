انخفضت أسعار العدس، والفول، واللحوم، والجبن الأبيض والرومي، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الاثنين 20-4-2026، بينما ارتفعت أسعار الزيت، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".



ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.82 جنيه، بتراجع قرش.



كيلو الفول المعبأ: 60.8 جنيه، بتراجع 2.38 جنيه.



كيلو الدقيق المعبأ: 25.33 جنيه، بتراجع 14 قرشًا.



لتر زيت عباد الشمس: 97.85 جنيه، بزيادة 32 قرشًا.



كيلو السكر المعبأ: 34.18 جنيه، بتراجع 36 قرشًا.



كيلو المكرونة المعبأة: 27.76 جنيه، بتراجع 26 قرشًا.



كيلو العدس المعبأ: 69.06 جنيه، بتراجع 1.15 جنيه.



البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.52 جنيه، بزيادة 4 قروش.



لتر زيت الذرة: 115.93 جنيه.، بزيادة 1.4 جنيه.



كيلو اللحوم الطازجة: 423.79 جنيه، بتراجع 6.71 جنيه.



كيلو الدواجن الطازجة: 109.21 جنيه، بتراجع 81 قرشًا.



كيلو الأرز السائب: 27.27 جنيه، بزيادة 24 قرشًا.



كيلو الفول السائب: 53.82 جنيه، بتراجع 61 قرشًا.



كيلو الجبن الأبيض: 136.65 جنيه، بتراجع 5.13 جنيه.



كيلو الجبن الرومي: 282.08 جنيه، بتراجع 3.94 جنيه.



كيلو اللبن السائب: 31.55 جنيه، بتراجع 2.19 جنيه.



كيلو المسلي الصناعي: 106.89 جنيه، بتراجع 28 قرشًا.

