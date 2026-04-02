بعد خطاب ترامب.. هبوط أسعار الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 2%

شهدت أسعار الذهب هبوطا في المعاملات الفورية بأكثر من 2% إلى 4650.23 دولار للأوقية، وذلك بعد خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الخميس.

وأُلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطابا اليوم الخميس، بشأن الحرب الأمريكية على إيران.

ويُعد هذا الخطاب، الذي ألقاه ترامب من داخل البيت الأبيض، أول خطاب وطني رئيسي يتناول تفاصيل الحرب منذ اندلاعها في أواخر فبراير الماضي.