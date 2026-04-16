أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس.. انخفاض البصل

كتب : ميريت نادي

11:35 ص 16/04/2026 تعديل في 11:36 ص

أسعار الخضروات

انخفضت أسعار البطاطس، والبصل الأحمر، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي والحامي، والخيار البلدي والصوب، خلال تعاملات اليوم الخميس 16-4-2026، بينما ارتفعت أسعار البصل الأبيض، برتقال صيفي، والليمون البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 4 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكوسة تتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 19 و15 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البطاطس الطماطم الخضروات والفاكهة

