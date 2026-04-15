هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء

كتب : أحمد الخطيب

01:26 م 15/04/2026

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 70 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 15-4-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4740 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6094 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7110 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8125 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 56880 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81250 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 252687 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 406250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.98% إلى نحو 4798 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

