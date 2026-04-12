إعلان

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

كتب : أحمد الخطيب

10:33 ص 12/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقرت أسعار أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأحد 12-4-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و13 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و9 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 16 و20 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 11 و15 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 11 و15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 13 و25 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية
ارتفاع الحرارة ورياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع