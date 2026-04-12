ارتفع متوسط أسعار الفراخ الحية، خلال تعاملات اليوم الأحد 12-4-2026، بينما انخفض متوسط سعر كرتونة البيض، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 116.67 جنيه، بزيادة 6.34 جنيه.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 95 جنيهًا، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 138.33 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 123 جنيهًا، بتراجع 16.8 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 130 جنيهًا، بتراجع 18.38 جنيه.