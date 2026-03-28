أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور.. ارتفاع الكابوريا

كتب : ميريت نادي

01:02 م 28/03/2026

أسعار الأسماك

ارتفعت أسعار المكرونة السويسي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم السبت 28-3-2026، بينما انخفضت أسعار السمك البلطي، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك الطازجة

سجل سعر كيلو البلطي بين 73 و79 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات، بينما تراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 80 و150 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

أما كيلو السبيط والكاليماري فبلغ بين 250 و450 جنيهًا، وسجل كيلو الكابوريا بين 50 و190 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات، فيما تراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 200 و400 جنيه.

وسجل سعر كيلو قشر بياض بين 190 و300 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات، وبلغ سعر كيلو سمك موسى بين 250 و450 جنيهًا، بينما تراوح كيلو البربون بين 250 و320 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات، وسجل كيلو البوري بين 110 و170 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو السردين بين 70 و150 جنيهًا.

أسعار أسماك أخرى

تراوح سعر كيلو الوقار بين 150 و350 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو موزة بين 80 و180 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الدنيس بين 275 و475 جنيهًا.

الأسماك المجمدة

تراوح سعر كيلو البربون المجمد بين 30 و60 جنيهًا، وسجل كيلو الجمبري المجمد بين 175 و475 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الماكريل المجمد بين 120 و220 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات السبت

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



