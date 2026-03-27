ارتفعت أسعار السكر، وزيت الذرة، والعدس، واللحوم، والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 27-3-2026، بينما انخفضت أسعار اللبن السائب، والمسلي الصناعي، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.7 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 60.62 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.36 جنيه، بزيادة 64 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 92.24 جنيه، بتراجع 92 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 35.79 جنيه، بزيادة 1.05 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.82 جنيه، بزيادة 24 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.45 جنيه، بزيادة 81 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.85 جنيه، بتراجع 13 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 111.03 جنيه، بزيادة 1.29 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 405.53 جنيه، بزيادة 1.83 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 111.62 جنيه، بزيادة 10 قروش.

كيلو الأرز السائب: 26.6 جنيه، بتراجع قرش.

كيلو الفول السائب: 53.19 جنيه، بزيادة 41 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 141.09 جنيه، بزيادة 4.23 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 279.35 جنيه، بزيادة 2.21 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.33 جنيه، بتراجع جنيهين.

كيلو المسلي الصناعي: 101.28 جنيه، بتراجع 1.79 جنيه.