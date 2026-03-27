إعلان

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. انخفاض الطماطم

كتب : آية محمد

11:44 ص 27/03/2026

أسعار الخضروات والفاكهة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار البصل الأبيض، والكوسة، والخيار البلدي والصوب، والفلفل الرومي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 27-3-2026، بينما انخفضت أسعار البطاطس، والفلفل الحامي، والطماطم، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 15 و30 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 6 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الكوسة تتراوح بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 15 و21 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 28 و32 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 28 و32 جنيهًا، بتراجع 8 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 15 و21 جنيهًا.

أسعار الخضروات والفاكهة سعر الطماطم سعر البطاطس

إعلان

إعلان

