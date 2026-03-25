إيران توافق على مرور السفن "غير العدائية" بمضيق هرمز

أعلنت بعثة إيران في الأمم المتحدة، موافقة طهران على مرور السفن غير العدائية عبر مضيق هرمز، مؤكدة أن المضيق لا يزال مفتوحًا وأن حركة الملاحة البحرية فيه لم تتوقف.

وأشارت البعثة إلى أن استمرار العبور البحري يخضع للإجراءات الضرورية والظروف الناتجة عن النزاع الجاري.

وأكدت البعثة، في بيانها، التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والحفاظ على حرية الملاحة وأمن الأنشطة البحرية في مناطقها، بما يشمل الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عمان.

وأضافت البعثة أن تطبيق هذه المبادئ، بما في ذلك المرور عبر المضيق، يتم وفق الاحترام الكامل لسيادة الدولة الساحلية وحقوقها السيادية.

وأشارت إلى أن إيران، بصفتها الدولة الساحلية، فرضت قيودًا على مرور السفن التابعة للجهات المعتدية أو المرتبطة بها، والأطراف المشاركة في أعمال العدوان، بما يتوافق مع مبادئ وقواعد القانون الدولي.

وأكدت أن السفن والمعدات والأصول التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى الأطراف الأخرى المشاركة في العدوان لا تُعد من قبيل المرور البريء أو غير العدائي، موضحة أن التعامل معها سيكون وفق الإطار القانوني للنزاعات المسلحة وبالاعتماد على القرارات والتدابير التي تعتمدها السلطات المختصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.