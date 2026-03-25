إيران توافق على مرور السفن "غير العدائية" بمضيق هرمز

كتب : محمد أبو بكر

12:58 ص 25/03/2026 تعديل في 01:00 ص

مضيق هرمز

أعلنت بعثة إيران في الأمم المتحدة، موافقة طهران على مرور السفن غير العدائية عبر مضيق هرمز، مؤكدة أن المضيق لا يزال مفتوحًا وأن حركة الملاحة البحرية فيه لم تتوقف.

وأشارت البعثة إلى أن استمرار العبور البحري يخضع للإجراءات الضرورية والظروف الناتجة عن النزاع الجاري.

وأكدت البعثة، في بيانها، التزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والحفاظ على حرية الملاحة وأمن الأنشطة البحرية في مناطقها، بما يشمل الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عمان.

وأضافت البعثة أن تطبيق هذه المبادئ، بما في ذلك المرور عبر المضيق، يتم وفق الاحترام الكامل لسيادة الدولة الساحلية وحقوقها السيادية.

وأشارت إلى أن إيران، بصفتها الدولة الساحلية، فرضت قيودًا على مرور السفن التابعة للجهات المعتدية أو المرتبطة بها، والأطراف المشاركة في أعمال العدوان، بما يتوافق مع مبادئ وقواعد القانون الدولي.

وأكدت أن السفن والمعدات والأصول التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى الأطراف الأخرى المشاركة في العدوان لا تُعد من قبيل المرور البريء أو غير العدائي، موضحة أن التعامل معها سيكون وفق الإطار القانوني للنزاعات المسلحة وبالاعتماد على القرارات والتدابير التي تعتمدها السلطات المختصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

مضيق هرمز إيران إيران وأمريكا حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد الحكم بحبس شقيقها 6 أشهر.. شيرين عبدالوهاب تتصدر التريند
زووم

بعد الحكم بحبس شقيقها 6 أشهر.. شيرين عبدالوهاب تتصدر التريند
255 هدفا و8 بطولات.. حصاد رحلة الـ 3000 يوم التي جعلت صلاح أسطورة ليفربول
رياضة عربية وعالمية

255 هدفا و8 بطولات.. حصاد رحلة الـ 3000 يوم التي جعلت صلاح أسطورة ليفربول
أول تعليق من فتاة الأتوبيس بعد براءة المتهم: أي حد هيتعدى عليا هتخذ ضده
حوادث وقضايا

أول تعليق من فتاة الأتوبيس بعد براءة المتهم: أي حد هيتعدى عليا هتخذ ضده
إيران توافق على مرور السفن "غير العدائية" بمضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إيران توافق على مرور السفن "غير العدائية" بمضيق هرمز
تركي آل الشيخ يمد عرض مسرحية "ماتصغروناش" لـ أكرم حسني بسبب الإقبال الجماهيري
مسرح و تليفزيون

تركي آل الشيخ يمد عرض مسرحية "ماتصغروناش" لـ أكرم حسني بسبب الإقبال الجماهيري

