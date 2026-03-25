الاحتلال ينذر بإخلاء 7 أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت

كتب : وكالات

12:59 ص 25/03/2026

ضربات إسرائيلية بجنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصداره إنذارا لسكان عدد من الأحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت بضرورة إخلائها.

وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنذارا عاجلا بالإخلاء الفوري إلى سكان الضاحية الجنوبية في لبنان.
وقال المتحدت في منشور عبر منصة "أكس"، إنه على سكان مناطق حارة حريك والغبيري والليكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطة الغدير والشياح بالضاحية الجنوبية ضرورة إخلائها.
ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن غاراته، وقصفه المدفعي، على الضاحية الجنوبية، وكان منها غارة على بلدة "برعشيت" في قضاء "بنت حبيل"، في وقت سابق اليوم، وغارة أخرى بمسيرة إسرائيلية على بلدة "قلاويه" في القضاء.
كما تعرضت بلدات "حانين القوزح، بيت ليف، و عيتا الشعب" لقصف مدفعي مُركز من قبل قوات الاحتلال.

