مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج إلى 120 يومًا بدءا من 1 أبريل

اتفق بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ورأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على زيادة مدة الإعفاء الممنوح لأجهزة التليفون المحمول للمصريين المقيمين بالخارج عند زيارتهم للبلاد من 90 يوما إلى 120 يوما اعتبارا من الاول من أبريل، بما يسهم في التيسير على المواطنين بالخارج وتعزيز الاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة.

وبحسب بيان الوزارة، جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء.

تعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية والاتصالات

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية، بما يسهم في تيسير تقديم الخدمات للمواطنين المصريين في الداخل والخارج.

وفي مستهل اللقاء، أكد وزير الخارجية الحرص على تطوير خدمات منصة مصر الرقمية وتوسيع نطاقها مع ضمان كفاءتها واستدامتها.

كما تم التأكيد على أهمية تكثيف التعريف بالخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج، إلى جانب استمرار التعاون في تقديم خدمات التصديق عبر الهيئة القومية للبريد المصري، والتوسع في إتاحتها لتيسير حصول المواطنين على الخدمات القنصلية.

خدمات رقمية متقدمة للمصريين بالخارج

وفي كلمته, أشاد هندي بالتعاون المثمر مع وزارة الخارجية لتقديم خدمات رقمية تلبي احتياجات المواطنين في الداخل والخارج، مؤكدا حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تسريع وتيرة التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة بما يمكنها من مواكبة التطورات التكنولوجية، ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية للتيسير على المواطنين.

وأشار إلى أنه تم تطبيق نموذج تجريبي للخدمات المقدمة للمصريين بالخارج من خلال منصة مصر الرقمية والتي تتيح استخراج 4 شهادات إصدار ثاني إلكترونيا مع العمل على التوسع في عدد هذه الخدمات والبدء بالخدمات الأكثر طلبا لدى المصريين بالخارج.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات نظم المعلومات والبنية التحتية الرقمية وبناء القدرات، حيث أشاد وزير الخارجية بدعم وزارة الاتصالات لجهود التحول الرقمي بالوزارة، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون في تطوير الأنظمة الرقمية ورفع كفاءة الكوادر البشرية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتحليل البيانات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي. كما تم خلال اللقاء

عقب اللقاء، شارك الوزيران في مراسم تدشين طابع البريد التذكاري الخاص بالمئوية الثانية لإنشاء وزارة الخارجية المصرية، والذي تم إصداره بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد، حيث يأتي تدشين هذا الطابع في إطار احتفال وزارة الخارجية بيوم الدبلوماسية الموافق ١٥ مارس من كل عام، وتجسيدا لتاريخ الدبلوماسية المصرية الممتد ودورها في خدمة مصالح الدولة وتعزيز مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية.



