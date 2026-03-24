كشفت شبكة "نتفليكس الشرق الأوسط" عن خريطة أفلام شهر مارس 2026 والتي تنوعت ما بين الكوميدي والرومانسي والأكشن والإثارة.

نشرت الصفحة الرسمية لشبكة نتفليكس في الشرق الأوسط على "انستجرام"، الأفلام المعروضة طوال شهر مارس الجاري.

قائمة أفلام نتفليكس الشرق الأوسط لشهر مارس 2026

وكانت قائمة الأفلام كالتالي: فيلم سيكو سيكو 20 مارس، فيلما ثيلما 21 مارس، فيلم The Equalizer 3 يوم 21 مارس، فيلم جوازة توكسيك 21 مارس، فيلم ولاد رزق 3: القاضية 22 مارس، فيلم في عز الضهر 23 مارس، فيلم نذير شؤم 26 مارس، فيلم فيها ايه يعني؟ 26 مارس، فيلم حكايات متشابكة 31 مارس، فيلم المدعية العامة 31 مارس.

مينا مسعود يروج لفيلمه "في عز الضهر"

روج النجم المصري العالمي مينا مسعود لفيلمه "في عز الضهر" استعدادا لعرضه على منصة "نتفليكس في الشرق الأوسط نهاية شهر مارس الجاري.

نشر مينا مسعود بوستر الفيلم عبر صفحته على "انستجرام" وكتب: "في عز الضهر قادم على نتفليكس 26 مارس، لطالما حلمت بالعودة لمصر من أجل تقديم أول فيلم عربي لي شيء حلمت به لفترة طويلة، الفيلم ثمرة جهدٍ كبيرٍ نابعٍ من شغفي. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة".

تدور أحداث الفيلم حول حمزة الكاشف، الذي يجد نفسه فجأة داخل أروقة المافيا الدولية، ويصبح أصغر أعضائها وأكثرهم جرأة، يتم تكليفه بمهمة بالغة الخطورة داخل مصر، ويُدفع إلى مواجهة صراعات داخلية بين انتمائه لأرضه وجذوره.

وشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما هم مينا مسعود، إيمان العاصي، شيرين رضا، محمود البزاوي، بيومي فؤاد، تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل.

