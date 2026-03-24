خبير اقتصادي: ترامب يستعد لـمعركة سياسية لخفض أسعار النفط

كتب : داليا الظنيني

08:54 م 24/03/2026

كشف الخبير الاقتصادي نديم السبع، محلل أسواق المال العالمية، عن ملامح المشهد القادم في سوق الطاقة العالمي، مشيراً إلى أن العالم يترقب "معركة سياسية" مرتقبة يقودها الرئيس الأمريكي بهدف خفض أسعار النفط، وذلك فور انخفاض حدة التوترات العسكرية في المنطقة.

وقال السبع، خلال حواره في برنامج "أرقام وأسواق" عبر قناة "أزهري"، أن المساعي الأمريكية للضغط على تحالف "أوبك بلس" وزيادة المعروض النفطي تأتي في إطار خطة شاملة لمحاربة التضخم العالمي.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن نجاح هذه الضغوط ليس مضموناً بشكل كامل، مبرراً ذلك بأن الاقتصاد العالمي والميزانيات الكبرى للدول قد تكيفت بالفعل مع واقع سعري يقترب من 100 دولار للبرميل.

وأوضح السبع أن تصريحات البيت الأبيض تلعب دوراً مؤثراً ومثيراً للجدل في الأسواق، لافتاً إلى وجود تقارير تشير إلى خسائر بمليارات الدولارات في العقود الآجلة سبقت التصريحات الرسمية، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول الجهات المستفيدة من حالة "الضبابية" السائدة في السوق.

واستطرد قائلاً: إن التوصل إلى اتفاق هدنة حقيقي واستقرار الأوضاع في الشرق الأوسط قد يدفع أسعار النفط للتحرك في نطاق يتراوح بين 80 و95 دولاراً.
وأضاف السبع أن كسر حاجز الـ 80 دولاراً نحو الهبوط يظل رهناً بالاستقرار التام، مشدداً على أن مجرد "التصريحات السياسية" لم تعد كافية لإقناع الأسواق، التي باتت تنتظر ترجمة فعلية لتلك الوعود على أرض الواقع.

