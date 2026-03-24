شهدت الأسواق العالمية خلال الأيام الماضية تقلبات حادة بعد سلسلة تصريحات أمريكية مفاجئة بشأن الحرب مع إيران، ما أثار تساؤلات حول مدى تداخل السياسة مع الاقتصاد وقدرة المستثمرين على التنبؤ بأسعار النفط والأسهم.

الأحداث الأخيرة أظهرت أن الأسواق قد تصبح رهينة لتسريبات لحظية أو تصريحات متعمدة، مما يضع ضغوطًا على الاستقرار المالي العالمي ويكشف هشاشة الأسواق أمام التطورات السياسية المفاجئة.

صفقة مشبوهة وتوقيت غير عادي للتداولات

اتهم السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي إدارة الرئيس دونالد ترامب بالفساد "الذي يفوق الخيال"، بعد رصد تداولات ضخمة في العقود الآجلة قبل دقائق معدودة من إعلان مفاجئ يتعلق بمفاوضات مع إيران ووقف ضربات عسكرية كانت مخططة.

وأشار ميرفي إلى أن رهانات ضخمة في العقود الآجلة للنفط الخام والأسهم نفذت قبل خمس دقائق فقط من منشور أعلن فيه ترامب عن هذه المفاوضات، ما خلق تأثيرات مباشرة وفورية على الأسواق المالية.

وشملت هذه التداولات شراء عقود لمؤشر S&P 500 بقيمة نحو 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى رهانات بيع قصيرة على النفط الخام، ما حقق أرباحاً هائلة للمتداولين المجهولين، وهو ما دفع ميرفي للإشارة إلى احتمال تسريب معلومات من داخل البيت الأبيض أو استغلال النفوذ من قبل مقربين من الرئيس لتحقيق مكاسب مالية.

ويؤكد خبراء اقتصاديون لمصراوي أن التقلبات في الأسواق تنشأ عن تصريحات سياسية مفاجئة، موضحين أن أي إعلان، سواء عن تهديدات أو مفاوضات، يرفع أو يخفض أسعار النفط والأسهم بشكل فوري، ويعكس هشاشة الأسواق واعتمادها على المعطيات السياسية اللحظية وحساسية المستثمرين للتطورات الجيوسياسية.

نمطًا متكررًا من التلاعب المتعمد

يرى الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع رهانات العقود الآجلة للنفط قبل دقائق من إعلان الرئيس يعكس نمطًا متكررًا من التلاعب المتعمد بتوقيت التصريحات والسياسات بهدف خلق تأثيرات مباشرة على الأسواق المالية وتحقيق مكاسب محددة لأطراف معينة.

ويشير النحاس إلى أن ترامب غالبًا ما يستخدم تصريحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لإعادة توجيه الأسواق، خاصة في الأوقات التي تشهد فيها الأسعار مستويات حرجة أو تقلبات كبيرة، مؤكداً أن هذا الأسلوب ليس حادثة عابرة بل جزء من استراتيجية مستمرة قبل قرارات مهمة مثل الرسوم الجمركية أو المواقف السياسية الأخرى.

ويضيف النحاس أن هذه الممارسات تحمل دلالات اقتصادية واسعة، إذ تشير إلى تداخل مباشر بين السياسة والاقتصاد في الولايات المتحدة، وهو ما ينعكس على الأسواق العالمية في أسعار النفط والعملات والأسهم، ويخلق بيئة اقتصادية غير مستقرة على الصعيد العالمي ويعزز سياسات الضغط الجيوسياسي من خلال الطاقة والتجارة والتمويل.

ويربط النحاس هذا النمط بسلسلة من الأحداث الدولية، بما في ذلك التوترات في الشرق الأوسط، والمراوغة في ضخ احتياطيات النفط، وأزمات الديون العالمية، مؤكداً أن هذه التحركات جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى التحكم في الأسواق العالمية أحيانًا عبر "صدمات مبرمجة" لتحقيق أرباح محددة على حساب الاستقرار الاقتصادي للآخرين.

توضح هذه الأحداث أن الأسواق الأمريكية والعالمية قد تكون رهينة لتسريبات سياسية وتقلبات اللحظة، وأن التداخل بين السياسة والاقتصاد أصبح أداة استراتيجية لتحقيق مكاسب مالية، ما يفرض على المستثمرين الحذر الشديد ويطرح تساؤلات حول مدى شفافية الأسواق وقدرتها على حماية الاقتصاد العالمي من الصدمات السياسية المفاجئة.

أسواق الطاقة رهينة التصريحات السياسية

أدى إعلان ترامب عن "محادثات جيدة مع إيران" إلى تحركات غير عادية في الأسواق العالمية، حيث شهدت أسعار النفط الخام هبوطًا ملحوظًا، مع تراجع خام برنت إلى نحو 100 دولار للبرميل.

في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية نتيجة تراجع احتمالات الحرب.

ورغم تصريحات ترامب، نفت إيران أي محادثات مع الولايات المتحدة بشأن وقف الحرب، ما زاد من التوتر وعدم اليقين في الأسواق.

من جانبه، يرى الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن أسواق الطاقة باتت تتأثر بشكل كبير بالتسريبات والتصريحات السياسية، مشيراً إلى أمثلة حديثة على ذلك، مثل تصريح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهديد بضرب إيران مع مهلة 48 ساعة، حيث ارتفعت أسعار النفط فور فتح الأسواق إلى 110 دولارات للبرميل قبل أن تنخفض لاحقاً إلى 104 دولارات، مع عدم حدوث الضربة المعلنة.

وأوضح معطي أن التأثير لم يتوقف عند هذا الحد، ففي اليوم التالي أو بعد يومين صدر تصريح آخر لعكس الموقف، مؤكدا بدء مرحلة التفاوض، ما أدى إلى انخفاض جديد في أسعار النفط وارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية، رغم نفي إيران وجود أي مفاوضات.

ويؤكد معطي أن هذه التحركات توضح مدى تأثير التصريحات السياسية على الأسواق العالمية، ليس فقط في قطاع الطاقة، بل على الأسواق المالية عامة، حيث أصبحت كل كلمة أو تصريح من زعيم عالمي قادرة على إحداث تقلبات كبيرة وفورية في الأسعار، ما يعكس هشاشة الأسواق واعتمادها على المعطيات السياسية اللحظية.

ويشير إلى أن هذا التداخل بين السياسة والاقتصاد يعزز الضغوط الجيوسياسية على الأسواق ويخلق بيئة غير مستقرة على المستوى العالمي، مما يجعل التخطيط المالي والاستثماري أكثر صعوبة وتعقيدًا.

