محاكمة تشكيل عصابي في التنقيب عن الآثار بالقاهرة اليوم

تبدأ اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين بتهمة القيام بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات السكنية بالقاهرة.

تفاصيل واقعة التنقيب عن الآثار بالقاهرة

وتلقت الاجهزة الامنية تفيد قيام عدد من الأشخاص بممارسة أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات مستغلين موقع العقار في تنفيذ نشاطهم المخالف لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية العقار المشار إليه، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 5 أشخاص، أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع داخل المبنى.

وبفحص مكان الواقعة، عثرت قوات الأمن على حفرة بالطابق الأرضي للعقار تبلغ مساحتها نحو 7 أمتار في مترين، وبعمق يقارب 10 أمتار، كما تم ضبط عدد من أدوات الحفر والتنقيب المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم التحفظ على الأدوات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

