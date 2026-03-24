الوكالة الدولية للطاقة الذرية: قذيفة أصابت مباني محطة بوشهر النووية الإيرانية

كتب : محمد أبو بكر

11:11 م 24/03/2026 تعديل في 25/03/2026

محطة بوشهر للطاقة النووية

أعلنت إيران، أن مقذوفًا أصاب مباني محطة بوشهر للطاقة النووية، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت الهيئة الدولية للرقابة النووية في بيان لها، بحسب إني بي سي نيوز،: "بحسب إيران، لم يلحق أي ضرر بالمحطة النووية نفسها ولم تحدث إصابات بين الموظفين، وحالة المحطة طبيعية".

وقالت، إن رافائيل ماريانو جروسي، مديرها العام، يكرر دعوته إلى أقصى درجات ضبط النفس لتجنب مخاطر السلامة النووية أثناء النزاعات.

