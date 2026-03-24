مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج لـ 120 يوما.. ماذا يعنى القرار؟

اتفق بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ورأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال لقائهم اليوم على زيادة مدة الإعفاء الممنوح لأجهزة التليفون المحمول للمصريين المقيمين بالخارج عند زيارتهم للبلاد من 90 يومًا إلى 120 يومًا، اعتبارًا من الأول من أبريل، بما يسهم في التيسير على المواطنين بالخارج وتعزيز الاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أهم الأسئلة وإجاباتها حول القرار:

ما التغيير عن القرار السابق؟

كانت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلنا في يناير الماضي انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج لمدة 90 يومًا.

واليوم، قررت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مد هذه المدة لتصبح 120 يومًا بدلًا من 90 يومًا.

من هم المستفيدون؟

المصريون المقيمون بالخارج الذين يزورون مصر لقضاء الإجازات.

كيف تستفيد من القرار؟

للحصول على الإعفاء لمدة 120 يومًا، يجب اتباع الخطوات التالية:

التواصل مع الخط الساخن 15380 أو عبر تطبيق واتساب على الأرقام التالية:

"01501592162 - 01200038580 - 01152118155 - 01033151553".

إرسال صور من جواز السفر وأختام الوصول إلى مصر، وإثبات الإقامة في الدولة الأجنبية.

وبعد مراجعة المستندات المرسلة، يتم إعفاء الهاتف من الرسوم للمدة المحددة.

ماذا تفعل إذا تم تطبيق ضريبة عليك أثناء إجازتك في مصر؟

يجب التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وسيتم حل المشكلة.

هل يطبق الإعفاء مرة واحدة أم مع كل زيارة؟

يطبق الإعفاء مرة واحدة، حيث تمنح المهلة الزمنية 120 يومًا من تاريخ أول تفعيل.

هل ينطبق القرار على السائحين؟

للسائحين يتم إعفاء جهاز الهاتف المحمول تلقائيًا لمدة 90 يومًا عند استخدام شريحة مصرية مخصصة للأجانب مع كل زيارة لمصر.

وعند استخدام شريحة أجنبية بخط التجوال، يتم إعفاء الهاتف تلقائيًا من سداد الرسوم دون الحاجة لأي خطوات إضافية.

مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج إلى 120 يومًا بدءا من 1 أبريل

