انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتب : آية محمد

12:41 م 24/03/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 24-3-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا ل "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4573 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5880 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6860 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7840 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 54880 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78400 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 243824 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 392000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.40% إلى نحو 4424 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

