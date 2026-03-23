تصريحات ترامب تدفع النفط للتراجع 16% خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار النفط العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الاثنين، مع انحسار المخاوف من تصعيد عسكري واسع في الشرق الأوسط، ما انعكس سريعًا على حركة الأسواق بعد موجة ارتفاعات قوية دفعتها التوترات الجيوسياسية.

وسجل سعر النفط حاليًا نحو 97.35 دولارًا للبرميل، منخفضًا بنحو 11% مقارنة بأعلى مستوى بلغه خلال ذروة توترات الحرب مع إيران عند 119.50 دولارًا، ما يعكس تراجعًا واضحًا في علاوة المخاطر الجيوسياسية.

كما يتحرك النفط ضمن نطاق تداول يومي بين 109.68 دولارًا كأعلى مستوى و91.89 دولارًا كأدنى مستوى، بفارق تقلبات يبلغ نحو 17.8 دولارًا، بما يعادل قرابة 16% خلال الجلسة، وهو ما يعكس استمرار حدة التذبذب في الأسواق.

ورغم التراجع الأخير، لا تزال الأسعار مرتفعة بنحو 66.7% مقارنة بأدنى مستوى سجلته خلال العام عند 58.40 دولارًا، ما يشير إلى أن السوق لا تزال تحت تأثير التوترات السابقة وقيود الإمدادات.

تصريحات ترامب وتأثيرها على النفط:

جاء هذا التراجع عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلالها أن الولايات المتحدة ستؤجل تنفيذ مزيد من الضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران، انتظارًا لنتائج المفاوضات الجارية.

وساهمت هذه التصريحات في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن تعطل الإمدادات، ما دفع الأسعار إلى الهبوط السريع بعد موجة صعود حادة مدفوعة بالمخاطر الجيوسياسية.

ورغم ذلك، لا تزال حالة الترقب تسيطر على الأسواق، في ظل استمرار الضبابية بشأن مسار التوترات، ما يبقي احتمالات عودة التقلبات قائمة خلال الفترة المقبلة.





