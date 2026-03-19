ناقلة نفط روسية تتجه إلى كوبا وسط الحصار الاقتصادي الأمريكي

وكالات

تتجه مئات الآلاف من براميل النفط الروسي إلى كوبا، وفقًا لبيانات تتبع الملاحة البحرية، في ظل معاناة الجزيرة من انقطاع التيار الكهربائي نتيجة الحصار الاقتصادي الأمريكي، وتهديدات دونالد ترامب بالسيطرة عليها.

قالت شركة "كيبلر" لتحليلات الملاحة البحرية، إن ناقلة النفط الروسية "أناتولي كولودكين"، الخاضعة للعقوبات، حمّلت 730 ألف برميل من النفط الخام في ميناء بريمورسك الروسي في 8 مارس، وكانت يوم الأربعاء الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش في شرق المحيط الأطلسي متجهة إلى كوبا، وفقا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.

أظهرت بيانات الشركة، أن السفينة التي ترفع العلم الروسي، والتابعة لشركة الشحن الحكومية الروسية "سوفكومفلوت"، كان من المقرر أن تُفرغ حمولتها في محطة ماتانزاس النفطية شمال الجزيرة حوالي 23 مارس.

أعلن ترامب يوم الاثنين أنه يتوقع أن يحظى "بشرف الاستيلاء على كوبا"، مدعياً أنه يستطيع فعل "أي شيء يريده" وسط مفاوضات أمريكية مع هافانا بشأن مستقبل البلاد.

وتسعى الولايات المتحدة إلى تكثيف الضغط على كوبا، خصمها اللدود، منذ اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير. ومنذ ذلك الحين، قطع ترامب شحنات النفط الفنزويلي إلى كوبا، وهدد بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع النفط إلى كوبا، مصرحاً بأن كوبا لن تتلقى "المزيد من النفط أو الأموال" نتيجةً لأفعاله.

وفي أواخر يناير، قامت ناقلة نفط أخرى، هي "سي هورس" التي ترفع علم هونج كونج، بتحميل ما يقرب من 200 ألف برميل من الديزل قبالة سواحل قبرص من ناقلة أخرى، وفقاً لبيانات شركة "كيبلر".

وخرجت الناقلة من البحر الأبيض المتوسط في 13 فبراير، ومنذ ذلك الحين وهي تبحر غرباً عبر المحيط الأطلسي، وقد تباطأت سرعتها بين أواخر فبراير وأوائل مارس، واتخذت مساراً غير منتظم، بحسب ما أشار إليه نظام التتبع.

وفي تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش من يوم الأربعاء، كانت السفينة في شمال غرب البحر الكاريبي، على بُعد حوالي 1500 كيلومتر من الساحل الكوبي.

وتُدرج سفينة "أناتولي كولودكين"، التي ترفع العلم الروسي، ضمن قائمة السفن الخاضعة للعقوبات المفروضة على روسيا من قِبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

ولم تستورد كوبا أي نفط منذ 9 يناير، عندما سلمت المكسيك شحنة نفطية في الأيام التي أعقبت الإطاحة بمادورو. وقد تعرضت المكسيك لضغوط من ترامب لوقف هذه الشحنات، وفقا لسكاي نيوز.