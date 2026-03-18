أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقرير نتائج قياسات جودة خدمات الاتصالات، خلال الربع الرابع من عام 2025 "من أكتوبر إلى ديسمبر 2025"، والذي تستند منهجية القياس به على اختبار عينات من المكالمات الصوتية وخدمات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين في السوق المصري، وذلك باستخدام معدات وسيارات القياس، حيث بلغت مسافات القياس 145 ألف كم في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الرابع لعام 2025.

وبحسب بيان الجهاز اليوم، اعتمد التقرير في نتائجه على قياس أهم مؤشرات جودة الخدمات الصوتية وجودة خدمات نقل البيانات، وهي كالتالي:

مؤشرات جودة الخدمات الصوتية:

مؤشر عدم بدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة محاولات الاتصال التي لم تنجح في بدء إجراء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

مؤشر عدم اكتمال المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي عانت من انقطاع قبل إنهاء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي تستغرق وقتًا طويلًا لبدء المكالمة "ثواني" منذ بدء إنشاء المكالمة وحتى الرد من قبل الطرف الآخر، من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

مؤشر جودة صوت المكالمة: والذي يشير إلى درجة نقاء الصوت أثناء المكالمة لعينات القياس خلال فترة محددة.

مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات:

سرعة تنزيل البيانات: سرعة تنزيل البيانات لأقل 10% من عينات القياس.

سرعة تحميل البيانات: سرعة تحميل البيانات لأقل 10% من عينات القياس.

وفيما يلي إجمالي أعداد المناطق "المدن والأحياء" التي تم رصد أنها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات الصوت خلال ديسمبر 2025:

فودافون: من أصل 121 منطقة "مدينة وحي" تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد انخفاض في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 5 مناطق متأثرة خلال شهر ديسمبر لعام 2025، مقارنًة بـ 6 مناطق متأثرة خلال شهر أكتوبر لعام 2025.

اورنج: من أصل 121 منطقة "مدينة وحي" تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد انخفاض في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 7 مناطق متأثرة خلال شهر ديسمبر لعام 2025، مقارنًة بـ 8 مناطق متأثرة خلال شهر أكتوبر لعام 2025.

إي آند: من أصل 121 منطقة "مدينة وحي" تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 11 منطقة متأثرة خلال شهر ديسمبر لعام 2025، مقارنًة بـ 9 مناطق متأثرة خلال شهر أكتوبر لعام 2025.

وي: من أصل 121 منطقة "مدينة وحي" تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 16 منطقة متأثرة خلال شهر ديسمبر لعام 2025، مقارنًة بـ 11 منطقة متأثرة خلال شهر أكتوبر لعام 2025.

فيما يلي إجمالي أعداد المناطق "المدن والأحياء" التي تم رصد أنها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات البيانات خلال ديسمبر 2025:

فودافون: من أصل 121 منطقة "مدينة وحي" تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد انخفاض في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات لتبلغ 23 منطقة متأثرة خلال شهر ديسمبر لعام 2025، مقارنًة بـ 33 منطقة متأثرة خلال شهر أكتوبر لعام 2025، وتم رصد ارتفاع في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة فودافون خلال شهر ديسمبر لعام 2025 ليصبح 51 ميجابت/ثانية بدلًا من 49 ميجابت/ثانية بشهر أكتوبر 2025.

اورنج: من أصل 121 منطقة "مدينة وحي" تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات لتبلغ 8 مناطق متأثرة خلال شهر ديسمبر لعام 2025، مقارنًة بـ 3 مناطق متأثرة خلال شهر أكتوبر لعام 2025، كما لوحظ ثبات متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اورنج خلال شهري ديسمبر وأكتوبر لعام 2025 عند 51 ميجابت/ ثانية.

إي آند: من أصل 121 منطقة "مدينة وحي" تم إجراء اختبارات القياس عليها، لوحظ ثبات عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات عند 4 مناطق متأثرة خلال شهري ديسمبر وأكتوبر لعام 2025، كما لوحظ ثبات متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة إي آند خلال شهري ديسمبر وأكتوبر لعام 2025 عند 57 ميجابت/ ثانية.

وي: من أصل 121 منطقة "مدينة وحي" تم إجراء اختبارات القياس عليها، تم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات نقل البيانات لتبلغ 3 مناطق متأثرة خلال شهر ديسمبر لعام 2025، مقارنًة بـ منقطتين متأثرتين خلال شهر أكتوبر لعام 2025، وتم رصد انخفاض في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة وي خلال شهر ديسمبر لعام 2025 ليصبح 83 ميجابت/ثانية بدلًا من 85 ميجابت/ثانية بشهر أكتوبر 2025.

اقرأ أيضًا:

لماذا تتحرك أسعار الذهب في نطاق محدود رغم استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية؟

تصل لـ 50 جنيها.. أرما ترفع أسعار سمن وزيت كريستال والممتاز- قائمة جديدة

ما سر ارتفاع أسعار الطماطم؟.. الشعبة توضح الأسباب