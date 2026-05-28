طلعت مصطفى وبالم هيلز وأوراسكوم يعززون مكاسب البورصة في شهر مايو

في ختام تعاملات شهر مايو الجاري، سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفاعًا مدعومًا بأداء الأسهم القيادية التي شهدت مكاسب ملحوظة.

تصدرت أسهم التطوير العقاري والهندسة الإنشائية موجة الصعود، حيث ارتفع سهم "مجموعة طلعت مصطفى" بنسبة 2.01%، و"بالم هيلز للتعمير" بنسبة 33.54%، و"أوراسكوم كونستراكشون" بنسبة 23.82%، وفق تقرير البورصة الشهري.

كما سجلت أسهم "فوري لتكنولوجيا البنوك" ارتفاعًا بنسبة 7.24%، و"بلتون القابضة" صعودًا بنسبة 1.32%، فيما تراجع سهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة 1.48%، ليظل المؤشر محافظًا على اتجاهه الصاعد بدعم الأداء الإيجابي للأسهم الكبرى.

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.73% خلال الشهر، مقارنة بشهر أبريل الماضي، حيث أغلق المؤشر EGX30 عند مستوى 52658 نقطة بختام تعاملات يوم الاثنين الماضي، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

في المقابل، ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 4.44%، ليغلق عند مستوى 14651 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 بنسبة 4.52% ليغلق عند مستوى 20477 نقطة.

أداء المؤشر الرئيسي على مدار الأسابيع

الأسبوع الأول: ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 3.56%، ليغلق عند مستوى 53605 نقطة

الأسبوع الثاني: انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.84%، ليغلق عند مستوى 53154 نقطة.

الأسبوع الثالث: هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2%، ليغلق عند مستوى 52090 نقطة.

الأسبوع الرابع: صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.09%، ليغلق عند مستوى 52658 نقطة.

رأس المال السوقي

ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنسبة 2.48% خلال شهر مايو، ليصل إلى نحو 3.75 تريليون جنيه، محققًا مكاسب تقدر بنحو 91 مليار جنيه خلال جلسات الشهر، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن البورصة المصرية.

تعاملات الأجانب والعرب خلال شهر مايو

سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي خروج في أذون الخزانة بالسوق الثانوي خلال شهر بنحو 25.7 مليار جنيه.

وسجلت تعاملات الأجانب صافي دخول في أذون الخزانة بالسوق الثانوي خلال شهر بنحو 57.6 مليار جنيه.