سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 17 مارس 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 8305 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 8360 جنيهًا.

الذهب اليوم.. سعر عياري 21 و18 للمستهلك وفق البورصة

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 7315جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 6270 جنيه.

سعر جنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 58520 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.