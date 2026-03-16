هبوط سعر الذهب عالميًا دون مستوى 5 آلاف دولار لأول مرة من شهر

كتب : آية محمد

01:21 م 16/03/2026

سعر الذهب

هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بالأسواق العالمية بنسبة 0.65% خلال تعاملات اليوم، ليتراجع إلى 4987 دولارًا للأونصة، منخفضًا دون مستوى 5 آلاف دولار، وفق آخر تحديث لبيانات بلومبرج.

أول تراجع منذ شهر

ويعد هذا أول تراجع للذهب دون مستوى 5 آلاف دولار منذ نحو شهر، حيث كان هبط يوم الاثنين 16 فبراير إلى نحو 4977 دولارًا للأونصة.

وخسر الذهب عالميًا نحو 13 دولارًا للأونصة حتى الآن، بعد أن سجل نحو 5000 دولار للأونصة في التعاملات الصباحية.

انخفاض الذهب في السوق المحلي

وفي السوق المحلي، انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 110 جنيهات خلال تعاملات اليوم، بنحو 20 جنيهًا في التعاملات الصباحية و90 جنيهًا في منتصف التعاملات.

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 4866 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 6257 جنيهًا للجرام.

كما وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 7300 جنيه للجرام، فيما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 8342 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب يار 21 ونصة الذهب

فيديو قد يعجبك



بالصور- مصرع مواطن دهسته سيارة بدون لوحات أثناء عبور الشارع في بنها
قرار قضائي بشأن طليق رحمة محسن في قضية الفيديوهات
إدراج محمود عزت وعبد المنعم أبو الفتوح نهائيًا على قوائم الإرهابيين | مستند
شعبة الذهب: ارتفاع المعدن الأصفر في مصر للأسبوع الخامس على التوالي
ما تأثير شرب القهوة بعد السحور على الجسم؟
وزير المالية: صرفنا 18.5 مليار جنيه منذ إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية فى فبراير 2026