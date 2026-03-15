تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد 15 مارس 2026.

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.85% عند مستوى 45926 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.26%، وانخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.33%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 3 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 3.3 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 225.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.86% عند مستوى 46790 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم راية القابضة للأستثمارات المالية بنسبة 4.74%، ليغلق على سعر 5.23 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 5.49 جنيه.

وتراجع سهم مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية بنسبة 4.65%، ليغلق على سعر 1.64 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.72 جنيه.

وهبط سهم العبور للاستثمار العقارى بنسبة 4.55%، ليغلق علي سعر 36.92 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 38.68 جنيه.

وانخفض سهم العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بنسبة 4.46%، ليغلق علي سعر 4.5 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 4.71 جنيه.

وتراجع سهم مطاحن مصر العليا بنسبة 4.22%، ليغلق على سعر 457.96 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 478.15 جنيه.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم العربية للمحابس بنسبة 13.10%، ليغلق على سعر 8.20 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 7.25 جنيه.

وصعد سهم بنيان للتنمية والتجارة بنسبة 8.81%، ليغلق على سعر 4.20 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 3.86 جنيه.

وارتفع سهم فالمور القابضة للاستثماربالجنية بنسبة 6.62%، ليغلق علي سعر 33.80 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 31.70 جنيهًا.

وزاد سهم العامة لصناعة الورق – راكتا بنسبة 4.96%، ليغلق علي سعر 22.64 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 21.57 جنيه.

وصعد سهم الوادى العالمية للاستثمار و التنمية بنسبة 4.58%، ليغلق على سعر 1.60 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.53 جنيهًا.

أداء القطاعات خلال جلسة اليوم

انخفض قطاع البنوك بنسبة 24.8% بختام جلسة اليوم، وفقًا للتقرير اليومي الصادر من البورصة.

وهبط قطاع الرعاية الصحية وأدوية بنسبة 4.0%، وتراجع قطاع العقارات بنسبة 8.3%، وانخفض قطاع مواد البناء بنسبة 2.0%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 19.0%، وتراجع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.7%، وانخفض قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 3.9%.

رأس المال السوقي

انخفض رأس المال السوقي بنسبة 1.25%، حيث خسر 41 مليار جنيه خلال جلسة اليوم، وبلغ أجمالى القيمة السوقية 3.23 تريليون جنيه، بختام جلسة اليوم.

