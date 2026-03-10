ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 10-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4966 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 6385 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 7450 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8514 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 59600 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 85140 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 264785 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 425700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



اقرأ أيضًا:

لماذا قفز سعر الذهب اليوم في مصر رغم إغلاق البورصات العالمية؟

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.24% إلى نحو 5205 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

اقرأ أيضًا:

مرهون بـ 3 عوامل .. هل تستمر أسعار الذهب في الارتفاع؟



