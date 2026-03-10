أعلن أحمد كجوك وزير المالية موافقة الحكومة على مد صرف الزيادة في الدعم النقدي المخصص للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج تكافل وكرامة لمدة شهرين إضافيين، بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل أسرة مستفيدة.

وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم، أن الوزارة كانت قد أقرت صرف الدعم لمدة شهرين ضمن الحزمة الاجتماعية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، قبل أن تقرر الحكومة مد صرفه لشهرين إضافيين.

ويستفيد من هذه الزيادة نحو 15 مليون أسرة، منها 10 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا، و5 ملايين أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة.

وأكد وزير المالية التزام الحكومة بتنفيذ الحزمة الاجتماعية المقررة، مشيرًا إلى تخصيص 18 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، إلى جانب تقديم دعم إضافي للمزارعين ضمن الموازنة الجديدة.

وأضاف أنه تم تفعيل لجنة لإدارة الأزمات، واتخاذ عدد من القرارات من بينها ترشيد الإنفاق الحكومي على التدريب والمؤتمرات والسفر، وتوجيه الموارد المالية لتوفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين، إلى جانب ضمان صرف الرواتب والمعاشات.

كانت الحكومة أعلنت قبل أيام إتاحة حزمة اجتماعية جديدة بقيمة 40.3 مليار جنيه لدعم المواطنين في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وتشمل الحزمة إجراءات للدعم النقدي، وتعزيز الخدمات الصحية، ودعم مشروعات التنمية، ومساندة الفلاح المصري بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.