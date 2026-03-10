إعلان

400 جنيه.. وزير المالية: مد الدعم النقدي الإضافي لتكافل وكرامة شهرين إضافيين

كتب : منال المصري

02:58 م 10/03/2026

أحمد كجوك وزير المالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن أحمد كجوك وزير المالية موافقة الحكومة على مد صرف الزيادة في الدعم النقدي المخصص للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج تكافل وكرامة لمدة شهرين إضافيين، بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل أسرة مستفيدة.

وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم، أن الوزارة كانت قد أقرت صرف الدعم لمدة شهرين ضمن الحزمة الاجتماعية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، قبل أن تقرر الحكومة مد صرفه لشهرين إضافيين.

ويستفيد من هذه الزيادة نحو 15 مليون أسرة، منها 10 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا، و5 ملايين أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة.

وأكد وزير المالية التزام الحكومة بتنفيذ الحزمة الاجتماعية المقررة، مشيرًا إلى تخصيص 18 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، إلى جانب تقديم دعم إضافي للمزارعين ضمن الموازنة الجديدة.

وأضاف أنه تم تفعيل لجنة لإدارة الأزمات، واتخاذ عدد من القرارات من بينها ترشيد الإنفاق الحكومي على التدريب والمؤتمرات والسفر، وتوجيه الموارد المالية لتوفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين، إلى جانب ضمان صرف الرواتب والمعاشات.

كانت الحكومة أعلنت قبل أيام إتاحة حزمة اجتماعية جديدة بقيمة 40.3 مليار جنيه لدعم المواطنين في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وتشمل الحزمة إجراءات للدعم النقدي، وتعزيز الخدمات الصحية، ودعم مشروعات التنمية، ومساندة الفلاح المصري بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

تكافل وكرامة الدعم النقدي الأسر الأولى بالرعاية أسعار البنزين والسولار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أصابع الحوثيين "على الزناد" دون إطلاق النار.. لماذا غابوا عن حرب إيران؟
شئون عربية و دولية

أصابع الحوثيين "على الزناد" دون إطلاق النار.. لماذا غابوا عن حرب إيران؟
75 للمرج والتاكسي 13 جنيها.. محافظ السويس يتعمد تعريفة الأجرة بعد زيادة
أخبار المحافظات

75 للمرج والتاكسي 13 جنيها.. محافظ السويس يتعمد تعريفة الأجرة بعد زيادة
زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو
أخبار المحافظات

زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو
لماذا تخلت واشنطن عن "البعبع النووي" لتبرير حرب إيران؟
شئون عربية و دولية

لماذا تخلت واشنطن عن "البعبع النووي" لتبرير حرب إيران؟
بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. وضع ملصق التعريفة الجديدة على سيارات
مصراوى TV

بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. وضع ملصق التعريفة الجديدة على سيارات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات
حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين