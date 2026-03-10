إعلان

صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة اليوم الثلاثاء

كتب : ميريت نادي

03:00 م 10/03/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 2.93% عند مستوى 47772 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.98%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.11%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 58.7 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 62.3 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 3.5 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.77% عند مستوى 46414 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

اقرأ أيضًا:

زيادة أسعار غاز تموين السيارات والمنازل بداية من اليوم الثلاثاء- تفاصيل

من 5 جنيهات إلى 275 جنيهًا.. رحلة ارتفاع إسطوانة البوتاجاز منذ 2012

https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2026/3/10/2955177

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة المؤشر السبعيني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الدولار يهبط مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم لأول مرة منذ بداية الحرب
أخبار البنوك

سعر الدولار يهبط مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم لأول مرة منذ بداية الحرب
وزير الإعلام: رفع الأسعار قرار اضطراري.. والحكومة تستهدف إسعاد المواطنين
أخبار مصر

وزير الإعلام: رفع الأسعار قرار اضطراري.. والحكومة تستهدف إسعاد المواطنين
مدبولي للمواطنين: اعذرونا
أخبار مصر

مدبولي للمواطنين: اعذرونا
زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو
أخبار المحافظات

زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو
لماذا تخلت واشنطن عن "البعبع النووي" لتبرير حرب إيران؟
شئون عربية و دولية

لماذا تخلت واشنطن عن "البعبع النووي" لتبرير حرب إيران؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات
حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين