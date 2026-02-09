إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 9 فبراير 2026

كتبت- ميريت نادي:

03:37 م 09/02/2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 7692 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7652 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6695 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5739 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 53560 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

