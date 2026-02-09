هل ترتفع أسعار الخضروات بالأسواق مع اقتراب شهر رمضان؟ الشعبة تجيب

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه لا توجد أي أزمة في توافر الطماطم أو البطاطس أو البصل قبل شهر رمضان.

وأضاف النجيب لـ "مصراوي"، أن المعروض من الخضروات كافٍ، وهناك زيادة في معدلات الإنتاج، مشيرًا إلى عدم وجود أي زيادات مرتقبة في الأسعار قبل رمضان.

وأشار النجيب، إلى أن أسعار البطاطس والبصل تبلغ حاليًا نحو 10 جنيهات للكيلو وهي أسعار لا تغطي في الأساس تكلفة الزراعة، خاصة أن تكلفة زراعة البطاطس والطماطم تتجاوز 10 جنيهات للكيلو.

وأضاف النجيب، أن أسعار الطماطم في سوق التجزئة تتراوح حاليًا بين 10 و12 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الخضروات وانخفاضها أمر طبيعي يرتبط بالمواسم الزراعية.

وأوضح النجيب أن بداية كل موسم تشهد زيادة في معدلات الإنتاج، بينما تنخفض الكميات المعروضة في نهاية الموسم إلى حين بدء موسم جديد، لافتًا إلى أن هذه الفجوة تستغرق عادة من 5 إلى 10 أيام، وهو ما أدى إلى وصول أسعار الطماطم إلى 15 جنيهًا خلال الفترة الماضية.

وأوضح النجيب، أن ارتفاع أسعار بعض الأصناف مثل ورق العنب والبامية يرجع إلى أنها خارج الموسم الزراعي الخاص بها، مشيرًا إلى عدم توافرها بكميات كافية في الأسواق خلال الفترة الحالية.

