وزير الاتصالات: 6 مليارات دولار استثمارات لتطوير الإنترنت في مصر

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الاستراتيجيات الناجحة محورها هو المواطن؛ موضحًا حرص الوزارة على تطوير البنية التحتية الرقمية لتمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين على نحو ميسر ومميكن ومحوكم.

وأضاف طلعت، أن جهود التطوير شملت العمل على مسارين متوازيين وهما الإنترنت الثابت وخدمات المحمول باستثمارات إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى أنه تم ربط نحو 20 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية، كما يتم العمل على مد كابلات الألياف الضوئية في قرى حياة كريمة في كل ربوع مصر، بحسب بيان الوزارة اليوم.

جاء ذلك في كلمة طلعت خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات احتفالية شركة سيمنس بمناسبة مرور 125 عامًا من التعاون والتقدم المشترك والابتكار والشراكات الراسخة في مصر.

وأكد طلعت أن التحول الرقمي وسيلة لا غاية في بناء مصر الرقمية كأحد الركائز التي يستهدف بها إحداث نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمات الحكومية للمواطن وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وذكر أنه خلال 7 سنوات ونصف تضاعفت سرعة الإنترنت الثابت في مصر، مما ساهم في جعل مصر في المركز الأول في متوسط سرعة الإنترنت الثابت في قارة افريقيا، موضحًا أن الوزارة توسعت في بناء أبراج المحمول حيث يستهدف بنهاية عام 2028 الوصول إلى 40 ألف برج محمول.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم توقيع أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات في مصر يوم السبت الماضي، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات المحمول الأربعة لإتاحة 410 ميجاهرتز والتي تعد مساوية في القدر لكل ما أتيح طوال الثلاثين عامًا الماضية.

وأشار إلى أن تطبيق التكنولوجيا في قطاع النقل يسهم في توفير خدمات نقل أكثر أمانا وكفاءة، موضحًا أن قطاعي النقل والصناعة شهدا خطوات وثابة بفضل توظيف تكنولوجيا المعلومات.

وأكد طلعت أن الشباب يمثلون ثروة وطنية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرًا إلى توسع الوزارة في برامج ومبادرات بناء القدرات الرقمية لتوسيع قاعدة الكفاءات وتمكين كافة المواطنين من مختلف المراحل العمرية من الالتحاق بها، مع مواصلة العمل على تطوير المبادرات لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وتلبية متطلبات سوق العمل، من خلال بناء مصفوفة متكاملة من المهارات لتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.

وأشار إلى أن بداية شركة سيمنس كانت في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر من خلال خدمة التليغراف عام 1854.

وأعرب عن تطلعه لمشاركة شركة سيمنس في مدارس WE من خلال إقامة المعامل التدريبية للطلاب في المدارس، موضحًا أن الهدف هو التدريب من أجل التوظيف حيث يستهدف زيادة عدد المتدربين من أجل إعداد كوادر لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحيوية وتوسع مصر في مجال التعهيد لتظل مركزا عالميا في جذب الشركات العالمية التي تصدر خدمات التعهيد من مصر إلى دول العالم مثل شركة سيمنس في مجالات متقدمة كتصميم الدوائر الالكترونية.

وأشار طلعت إلى أن الشركة لديها مركز في مصر وتوسعت فيه العام الماضي من خلال توقيع اتفاقية لمضاعفة عدد المهندسين فيه إلى أكثر من 1600 مهندس.

وذكر أنه تم توقيع العام الماضي اتفاقيات مع 55 شركة عالمية لإضافة أكثر من 75 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات، موضحًا أن الصادرات الرقمية بلغت 7.4 مليار دولار، ويستهدف الوصول إلى 9 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.