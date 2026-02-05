إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 5 فبراير 2026

كتب : ميريت نادي

03:45 م 05/02/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 7533 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7500 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6562 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5625 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 52496 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أنقذتها صرخة وبطولة أم.. كواليس استدراج طفلة الـ3 سنوات لسطح منزل بالشرقية
أخبار المحافظات

أنقذتها صرخة وبطولة أم.. كواليس استدراج طفلة الـ3 سنوات لسطح منزل بالشرقية
لاعبة سيدات الأهلي تتعرض لحادث مروع على الدائري (صورة)
مصراوي ستوري

لاعبة سيدات الأهلي تتعرض لحادث مروع على الدائري (صورة)
تناول القهوة يوميا.. هل يحمي كليتك أم يضرها؟
نصائح طبية

تناول القهوة يوميا.. هل يحمي كليتك أم يضرها؟
رمضان 2026.. نجوم ونجمات عادوا للسباق الدرامي.. يوسف الشريف أبرزهم
زووم

رمضان 2026.. نجوم ونجمات عادوا للسباق الدرامي.. يوسف الشريف أبرزهم

عددهم 6 ملايين ..أول تحرك برلماني بشأن تأمينات عمال الدليفري
أخبار مصر

عددهم 6 ملايين ..أول تحرك برلماني بشأن تأمينات عمال الدليفري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت