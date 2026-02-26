إعلان

هددا صاحب محل بالسب والوعيد.. "الداخلية" تضبط شقيقين في الوراق

كتب : علاء عمران

03:29 م 26/02/2026

حبس

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهر قيام شخصين بتهديد أحد مالكي المحال التجارية بمحافظة الجيزة والتعدي عليه بالسب والشتم، مما أثار استياء المتابعين.

الأمن يحدد هوية المتهمين في واقعة "فيديو الوراق"

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بخصوص هذه الواقعة، إلا أن أجهزة الأمن بدأت التحرك الفوري، حيث تمكنت مديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما (شقيقان) مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق.

اعترافات المتهمين وسبب المشاجرة

أقر المتهمان أثناء مواجهتهما أمام رجال المباحث بصحة الواقعة وارتكابهما التصرفات الواردة بالفيديو، وبررا ذلك بقيام "القائم بالتصوير" (وهو مالك محل سباكة بذات المنطقة) بنهر وزجر شقيقهما الصغير أثناء لهوه أمام المحل، مما دفعهما للتوجه إليه وتهديده.

اتخذت الجهات الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

الجيزة وزارة الداخلية المحال التجارية

